В объективе – грибочки! Фото росгвардейца признали одним из лучших в конкурсе «Сезон фотоохоты на ООПТ»

В Коми росгвардеец стал победителем республиканского конкурса фотографий. Фото: Росгвардия Коми.

Военнослужащий Управления Росгвардии по Коми, капитан Роман Бабин стал победителем в номинации «Грибы и лишайники» на республиканском конкурсе фотографий «Сезон фотоохоты на особо охраняемых природных территориях – 2023». Подробности сообщает Росгвардия Коми.

Как говорится в сообщении ведомства, офицер Росгвардии Роман Бабин увлекается фотографией довольно давно, и почти всё своё свободное от работы время посвящает фотосъёмке. На фотоконкурс были представлены более полусотни фоторабот в десяти различных номинациях.

Красноголовик. Заказник Белый. Фото: Роман Бабин.

– Участники запечатлели на своих кадрах уникальные ландшафты республики, необычные природные явления северного края, а также изображения редких представителей животного и растительного мира, встречающихся на заповедных территориях региона, – сообщает пресс-служба Росгвардии Коми.

Напомним, фотоконкурс проводится в регионе с 2014 года.

Организаторами традиционно выступают Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми и ГБУ РК «Центр по ООПТ» при поддержке регионального отделения общероссийской общественной организации «Российское экологическое общество».

В альбомах фотоконкурса – более тысячи фотографий любителей путешествовать по заповедным территориям. Фотографии победителей украшают выставочные залы Сыктывкара, а также путешествуют по районам Республики Коми в рамках передвижной интерактивной выставки «Сезон фотоохоты на ООПТ».

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