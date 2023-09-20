В Койгородском районе потушили лесной пожар площадью 4,5 гектара

В Коми потушили лесной пожар площадью 4,5 гектара Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 19 сентября, в Койгородском районе Коми ликвидировали лесной пожар площадью 4,5 гектара. Об этом свидетельствуют данные ИАС «Лесные пожары».

Возгорание заметили около 16.15. Огонь увидели во время наземного патрулирования. В 10 километрах от поселка Кажым горел лес. Пожар удалось полностью потушить в 20.15. Площадь возгорания составила 4,5 гектара.

Всего в сентябре в Коми произошло 10 возгораний. Их общая площадь составила 14,5 гектара.

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