Фото: Типичная Ярега|vk.com/yarega11
В Усть-Вымском районе Коми упразднили поселок сельского типа Яренга. Соответствующее решение принял Госсовет республики.
Яренга входила в состав поселка Вежайка. Она находилась в 63 километрах от районного центра. Яренга утратила признаки населенного пункта. В настоящее время перспектив развития поселка нет. Его предлагали закрыть еще в 2008 году. Яренга получила статус закрывающегося поселка.
С 2012 года началась работа по ликвидации этого населенного пункта. В настоящее время в Яренге нет постоянных жителей. Там не проводят благоустройство, а коммуникации демонтировали.
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