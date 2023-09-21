В Сыктывкаре жильцы аварийного дома остались без услуг ЖКХ: ситуацией заинтересовался Бастрыкин

Фото: пресс-служба Следственного комитета

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проведения проверки о нарушении прав жителей многоквартирного дома в Коми. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

О случившемся в СК узнали из СМИ. В публикациях говорится, что семьи с детьми живут в ветхом доме на улице Зои Космодемьянской. Там нет электричества и отопления. Когда в дом подали тепло, произошла аварийная ситуация. В итоге жильцы остались без услуг ЖКХ. Когда ситуация будет исправлена, пока остается неизвестным.

По факту случившегося СК проводит проверку. О ее результатах доложат Бастрыкину.

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