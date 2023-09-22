В Сыктывкаре столкнулись Chevrolet и «Лада»: пострадала девушка Фото: Сергей ГАПОН

В четверг, 21 сентября, в Сыктывкаре столкнулись Chevrolet Lacetti и «Лада Гранта», в результате чего пострадала девушка; на дороге образовалась пробка. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в 16.40. 35-летний мужчина ехал за рулем Chevrolet по краснозатонскому мосту. В какой-то момент иномарку решила обогнать 29-летняя девушка на «Ладе». Однако водитель Chevrolet создал ей помеху. Девушка, находившаяся за рулем отечественного авто, не справилась с управлением. Из-за этого «Лада» врезалась в металло-бетонную конструкцию.

В результате ДТП пострадала девушка, находившаяся за рулем отечественного авто. Она получила черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Госпитализация водителю не потребовалась. Девушка была пристегнута. Из-за аварии на дороге образовалась пробка.

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