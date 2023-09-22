Пытались спасти деньги и заработать на инвестициях: жители Коми перевели мошенникам 3 млн рублей

За сутки мошенники украли у жителей Коми более 3,3 млн рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

В течение суток мошенники украли у жителей Коми более 3,3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Так, три человека в возрасте от 51 до 64 лет рассказали, что им звонили «сотрудники службы безопасности банка». Собеседники заявляли, что кто-то пытается снять их деньги. Злоумышленники убедили женщин пойти в банк и перевести накопления на безопасные счета. Общая сумма ущерба превысила 2,7 млн рублей.

Кроме того, 65-летнюю жительницу Удорского района и 71-летнего жителя Заполярья обокрали под предлогом инвестиций. Им позвонили неизвестные и, выдав себя за представителей брокеров, убедили вложить деньги. Жители Коми перевели на указанные счета в общей сложности около 650 тысяч рублей. Получить прибыль и вывести деньги им не удалось.

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