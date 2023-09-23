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НовостиПроисшествия23 сентября 2023 6:45

Житель Кировской области на охоте в Коми застрелил случайно своего друга

В Коми возбудили уголовное дело в отношении застрелившего мужчину охотника
Источник:kp.ru
Фото: СК Коми

Фото: СК Коми

В Прилузском районе в отношении 47-летнего охотника возбудили уголовногое дело о причинении смерти по неосторожности. По данным Следственного комитета Коми, житель Кировского района застрелил своего знакомого из ружья, перепутав с животным.

В ведомстве сообщили, что ЧП произошло в сентябре 2023 года, когда фигурант уголовного дела приехал со своим другом из Кировской области. В какой-то момент он выстрелил, в результате чего его 51-летний напарник получил ранение и скончался в автомобиле скорой помощию

В настоящий момент Следственный комитет проводит расследование и собирает доказательства.

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