В перевернутом «БМВ» в Коми пострадали два человека

По дороге в Озерный в аварии пострадали два человека. Фото: ГИБДД Коми

В ГИБДД Коми сообщили подробности аварии, произошедшей 22 сентября. По предоставленным данным, в ДТП пострадали два человека.

В ведомстве проинформировали, что водитель автомобиля «БМВ» не справился с управлением по пути от Кожвы до Озерного. В результате этого он вылетел в кювет и опрокинулся.

Пострадали в аварии два человека – 59-летняя женщина и 32-летний мужчина. Оба получили травмы различной степени тяжести. Обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Названы условия получения награды за сообщение о нарушениях водителей в Коми (подробнее)