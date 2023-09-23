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НовостиОбщество23 сентября 2023 16:16

В перевернутом «БМВ» в Коми пострадали два человека

В ГИБДД Коми сообщили подробности аварии с пострадавшим водителем и пассажиркой
Источник:kp.ru
По дороге в Озерный в аварии пострадали два человека. Фото: ГИБДД Коми

По дороге в Озерный в аварии пострадали два человека. Фото: ГИБДД Коми

В ГИБДД Коми сообщили подробности аварии, произошедшей 22 сентября. По предоставленным данным, в ДТП пострадали два человека.

В ведомстве проинформировали, что водитель автомобиля «БМВ» не справился с управлением по пути от Кожвы до Озерного. В результате этого он вылетел в кювет и опрокинулся.

Пострадали в аварии два человека – 59-летняя женщина и 32-летний мужчина. Оба получили травмы различной степени тяжести. Обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.

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