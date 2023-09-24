Лося, сбежавшего из Финно-угорского этнопарка, видели в местечке Чулиб села Ыб

Жители села Ыб в местечке Чулиб заметили лося, сбежавшего из Финно-угорского этнопарка. С их слов, сохатый перешёл дорогу и пошел в сторону местечка Ель.

У Макса начался период гона, и он опасен для людей. При встрече с лосем следует быть осторожными, не пытаться контактировать с животным, не привлекать внимание, не производить громких звуков.

О побеге сохатого стало известно вчера, 23 сентября. Объявление разместили в местных пабликах в ВКонтакте.

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