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НовостиОбщество25 сентября 2023 4:45

В ГИБДД Коми обратились к местным жителям с предупреждением об опасности

Жителям Коми напомнили об опасности выезда на встречную полосу
Источник:kp.ru
Жителей Коми предупредили об опасности выезда на встречную полосу

Жителей Коми предупредили об опасности выезда на встречную полосу

Госавтоинспекция Коми обратилась к местным жителям с предупреждением. В ведомстве сообщили об опасности выезда на встречную полосу.

В ГИБДД рассказали, что чаще всего риск выезда на встречную полосу существует на загородных дорогах, где скоростной режим выше. Жертвами, по данным инспекции, могут стать как сами нарушители, так и случайные люди.

Жителям Коми напомнили, что за нарушение правила ПДД существует штраф в размере 5 тысяч рублей или наказание в виде лишения права управления автомобилем сроком на полгода.

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