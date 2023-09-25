На трассе Сыктывкар – Троицко-Печорск установят 1,5 километра ограждений

Фото: пресс-служба правительства Тверской области

На трассе Сыктывкар – Троицко-Печорск в Усть-Куломском районе планируют установить 1,5 километра новых ограждений. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Стоимость контракта составляет 6,85 млн рублей. Подать заявки на аукцион можно до 29 сентября. Победителя определят 2 октября. Подрядчик, с которым заключат контракт, должен будет в течение 15 календарных дней установить металлическое барьерное ограждение на четырехкилометровом участке Сыктывкар – Пузла – Крутая. Общая длина этих сооружений составит 1556 метров.

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