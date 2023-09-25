Обокрали 12 человек: за выходных жители Коми перевели мошенникам более 6,4 млн рублей

Мошенники украли у 12 жителей Коми более 6,4 млн рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За выходные мошенники украли у 12 жителей Коми более 6,4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Так, 49-летней преподавательнице из Сыктывкара позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Собеседник заявил, что кто-то пытается списать деньги горожанки. По совету сотрудника банка сыктывкарка оформила несколько кредитов, добавила свой 1 млн рублей. Все эти деньги женщина перевела на неустановленные реквизиты. Общая сумма ущерба составила около 2,5 млн рублей.

По аналогичной схеме обокрали ухтинку и воркутинку. В общей сложности эти две женщины перевели мошенникам более 2,4 млн. рублей. Еще две девушки перевели около 242 тысяч рублей под предлогом заработка онлайн. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

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