После ЧП с вертолетом в Коми завели уголовное дело

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета завело уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета в Коми. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в пятницу, 1 мая. Частный пассажирский вертолет МИ-8Т взлетал с вертолетной площадки. При этом он завалился набок. На борту находилось 24 человека. Воздушное судно должно было доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ. В результате случившегося пострадали 10 человек.

СК завел уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства и причины случившегося.