В Росавиации прокомментировали ЧП с вертолетом в Коми

Росавиация классифицировала ЧП с вертолетом Ми-8, которое произошло в Усинске в пятницу, 1 мая, как аварию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в пятницу, 1 мая. Частный пассажирский вертолет МИ-8Т взлетал с вертолетной площадки. При этом он завалился набок. На борту находилось 24 человека. Воздушное судно должно было доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ. В результате случившегося пострадали 10 человек. СК завел уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

На борту находились три пилота и 21 пассажир.

«Росавиация классифицировала произошедшее событие как аварию», – говорится в сообщении.

Расследованием займется Межгосударственный авиационный комитет, а также Западно-Сибирское МТУ Росавиации.