Работникам компании в Коми выплатили более 4 млн рублей долга по зарплате

В отношении директора возбудили административное дело

Прокуратура Ухты добилась погашения задолженности по зарплате перед сотрудниками ООО «Нижнеомринская нефть».

Проверка показала, что в январе–феврале 2026 года предприятие задолжало 20 работникам более 4,2 млн рублей. В компании объяснили задержки снижением цен на нефть и временной приостановкой части добычи.

Прокуратура внесла представление генеральному директору и возбудила административное дело за невыплату заработной платы. После принятых мер задолженность перед сотрудниками полностью погашена.

