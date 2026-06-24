Во время поисков утонувшей сыктывкарки добровольцы нашли купающихся подростков

Поиски утонувшей в Сыктывкаре длятся вторую неделю, волонтеры просят помощи и предупреждают родителей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывкаре уже вторую неделю ищут 18-летнюю Софию Лапшину, которая утонула 14 июня ниже понтонного моста. Поиски продолжаются ежедневно, к ним подключились спасатели, сотрудники ГИМС, МЧС и добровольцы. Один из волонтеров записал видеообращение к родителям, которые отпускают детей гулять без присмотра, и рассказал о ситуации на воде.

Мужчина весь день провел на реке, курсируя от Кировского парка до Эжвы. Одновременно на Вычегде находились до десяти лодок, на берегу работали группы осмотра. В какой-то момент он заметил рыбака, который махал рукой. Тот сообщил, что неподалеку купаются дети, и попросил проверить их, потому что сам не смог бы помочь в случае опасности. Волонтер подошел ближе и увидел пять девочек примерно пятнадцати лет, они купались голышом, а заметив его, убежали в лес. Доброволец отметил, что детям было весело, и задался вопросом, знают ли их родители, где они находятся.

Он также признался, что морально тяжело участвовать в поисках, но он понимает важность этой работы. В своем обращении он попросил родителей немедленно связаться с детьми и узнать, где они, чем занимаются и с кем проводят время.

Напомним, что сейчас поиски утонувшей осложняются большим объемом воды, сильным течением и отсутствием точной информации о месте происшествия. Спасатели обследовали акваторию и берега Сысолы и Вычегды, включая территорию Эжвы. Глубина в Вычегде достигает трех метров. Волонтеры нуждаются в любой поддержке, в том числе в питании и бензине для лодок. Мама пропавшей девочки уже рассказала некоторые подробности случившегося.