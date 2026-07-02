Прокуратура проводит проверку по факту вспышкой энтеровирусной инфекции в Коми Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура проводит проверку в связи со вспышкой энтеровирусной инфекции в дошкольных учреждениях Воркуты. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщалось ранее, случаи инфекции выявили в одной школе и пяти детских садах. По предварительным данным, заболели 37 детей. Все дети обращались за медицинской помощью, однако госпитализация никому не потребовалась. После осмотра врачей их отпустили на амбулаторное лечение.

По факту случившегося проводится проверка. Сотрудники прокуратуры оценят работу по профилактике инфекционных заболеваний среди детей. Представителей надзорного ведомства интересует оказание медицинской помощи детям.

«По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер реагирования», – говорится в сообщении.