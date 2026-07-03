В администрации Воркуты прокомментировали ситуацию с энтеровирусной инфекцией Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Заболевание носит энтеровирусной инфекцией в Воркуте сезонный характер, многолетние значения не превышены. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как сообщалось ранее, случаи инфекции выявили в одной школе и пяти детских садах. По предварительным данным, заболели 37 детей. Все дети обращались за медицинской помощью, однако госпитализация никому не потребовалась. После осмотра врачей их отпустили на амбулаторное лечение. По факту случившегося прокуратура начала проводить проверку.

В администрации пояснили, что это заболевание носит сезонный характер. Средние многолетние значения не превышены. Власти заверили, что ситуация находится под контролем. В ряде образовательных учреждений ввели карантин. Это стандартная и необходимая в таких случаях мера.

«Все случаи заболевания протекают в легкой форме, на сегодня госпитализация никому не потребовалась», – сообщила заместитель главы воркутинской администрации по социальным вопросам Елена Галеева.

По ее словам, пациенты находятся под амбулаторным наблюдением врачей.