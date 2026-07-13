В Коми за год от укусов животных пострадали почти две тысячи человек. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В прошлом году в лечебно-профилактические учреждения Коми по поводу укусов животных обратились 1 895 человек (263 на 100 тысяч населения). Об этом сообщается в докладе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения республики.

Известно, что большинство случаев связано с нападениями собак - 1 445 обращений (200,5 на 100 тысяч населения). Еще 36 человек пострадали от диких животных (5 на 100 тысяч населения).

В 2024 году в Коми число пострадавших от укусов животных составило 1 929 человек (1492 - от укусов собак, 25 - от диких животных), в 2023 году - 1960 (1521 и 25 соответственно).

Показатель обращаемости в Коми оказался ниже среднего по РФ на 1,3%, но превышает средний показатель по СЗФО на 17,5%. При этом число пострадавших от укусов собак в республике на 23,7% больше среднего по РФ, и по СЗФО на 58,9%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми выросло производство молока, мяса и яиц (подробнее)