В Сыктывкаре осудили пенсионера, сбившего женщину на электровелосипеде.

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Суд вынес приговор 72-летнему жителю Эжвы за наезд на пешехода на электровелосипеде. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.
Установлено, что мужчина на электровелосипеде TIMETRY, не имеющий водительского удостоверения, сбил женщину, которая находилась на пешеходной дорожке. В результате она получила легкий вред здоровью.
Суд признал мужчину виновным и оштрафовал на пять тысяч рублей.
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