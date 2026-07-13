На 93-м году жизни скончался почетный гражданин Коми Анатолий Гуменюк. Фото: rkomi.ru.

Ушел из жизни почетный гражданин Коми, ветеран нефтегазовой отрасли Анатолий Гуменюк. Глава республики Ростислав Гольдштейн и правительство Коми выразили соболезнования родным и близким.

Анатолий Степанович Гуменюк родился в селе Медисовка Хмельницкой области 23 августа 1933 года. После окончания в 1957 году нефтепромыслового факультета Львовского политехнического института он прибыл в Коми АССР.

С 1961 по 1968 год занимал должности главного инженера, а затем директора вышкомонтажного управления Ухтинского территориального геологического управления. В 1970 году возглавил Вуктыльское газопромысловое управление, а с 1976 по 1985 год руководил производственным объединением «Коминефть». В 1986 году его перевели в Москву на должность начальника Главнефтемаша Министерства химического и нефтяного машиностроения СССР.

Анатолий Гуменюк принимал участие в разведке, открытии и освоении 43 месторождений нефти и газа в Тимано-Печорской провинции. В 1983 году под его руководством был установлен рекорд добычи - более 19 млн тонн нефти. При его участии формировалась нефтегазовая промышленность Европейского Севера, создавались Вуктыльский газоконденсатный промысел и Усинский промышленный узел.

Анатолий Гуменюк является автором и соавтором 21 изобретения, 73 научных публикаций, 4 монографий. Уже будучи на пенсии, он написал серию книг по истории нефтегазовой отрасли Республики Коми.

Он был награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и Дружбы народов. Удостоен звания «Заслуженный работник Республики Коми». В 2014 году ему присвоили звание «Почетный гражданин Республики Коми», а в 2023 году за особые заслуги перед регионом наградили орденом Ивана Морозова.

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