Жительница Коми взыскала с женщины компенсацию за оскорбления в соцсети. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Суд защитил честь и достоинство жительницы Сосногорска, взыскав в ее пользу с обидчицы компенсацию морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Поводом для обращения в суд послужили комментарии, которые ответчица неоднократно оставляла в соцсетях в адрес истицы. Они содержали оскорбления и неприличные выражения, унижающие честь и достоинство.

Ранее за эти действия ответчица уже была привлечена к административной ответственности за оскорбление. При рассмотрении дела она признала вину и не отрицала, что допускала оскорбительные высказывания в неприличной форме.

Сосногорский горсуд взыскал с ответчицы компенсацию морального вреда в сумме 40 000 рублей.

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