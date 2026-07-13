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НовостиОбщество13 июля 2026 11:00

Жительница Коми взыскала с женщины компенсацию за оскорбления в соцсети

Суд встал на ее сторону
Источник:kp.ru
Жительница Коми взыскала с женщины компенсацию за оскорбления в соцсети.

Жительница Коми взыскала с женщины компенсацию за оскорбления в соцсети.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Суд защитил честь и достоинство жительницы Сосногорска, взыскав в ее пользу с обидчицы компенсацию морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Поводом для обращения в суд послужили комментарии, которые ответчица неоднократно оставляла в соцсетях в адрес истицы. Они содержали оскорбления и неприличные выражения, унижающие честь и достоинство.

Ранее за эти действия ответчица уже была привлечена к административной ответственности за оскорбление. При рассмотрении дела она признала вину и не отрицала, что допускала оскорбительные высказывания в неприличной форме.

Сосногорский горсуд взыскал с ответчицы компенсацию морального вреда в сумме 40 000 рублей.

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