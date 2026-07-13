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НовостиОбщество13 июля 2026 12:00

В Коми за неделю задержали 49 нетрезвых водителей

Возбуждено три уголовных дела
Источник:kp.ru
В Коми за неделю задержали 49 нетрезвых водителей.

В Коми за неделю задержали 49 нетрезвых водителей.

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшую неделю на дорогах Коми сотрудники ДПС задержали 49 нетрезвых водителей. Кроме того, в отношении трех автолюбителей, севших за руль в состоянии опьянения повторно, возбуждены уголовные дела.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, за выходные в республике инспекторы ГАИ задержали 19 водителей, находившихся в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. Больше всего нетрезвых водителей было выявлено в Сыктывкаре.

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