В следующем году в Коми приступят к ремонту Усинского водовода. Фото: rkomi.ru.

В 2027 году в Воркуте приступят к ремонту Усинского водовода. В настоящее время подрядная организация закупает материалы и доставляет трубы в город.

В министерстве строительства и ЖКХ Коми напомнили, что в марте был заключен контракт на выполнение работ по капремонту Усинского водовода в Воркуте. Общая стоимость работ составляет 945 млн рублей. На данные цели из бюджета республики выделено свыше 338 млн рублей.

Подрядная организация планирует завершить работы в декабре 2028 года.

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