Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 июля 2026 13:00

В следующем году в Коми приступят к ремонту Усинского водовода

Общая стоимость работ составляет 945 млн рублей
Источник:kp.ru
В следующем году в Коми приступят к ремонту Усинского водовода. Фото: rkomi.ru.

В следующем году в Коми приступят к ремонту Усинского водовода. Фото: rkomi.ru.

В 2027 году в Воркуте приступят к ремонту Усинского водовода. В настоящее время подрядная организация закупает материалы и доставляет трубы в город.

В министерстве строительства и ЖКХ Коми напомнили, что в марте был заключен контракт на выполнение работ по капремонту Усинского водовода в Воркуте. Общая стоимость работ составляет 945 млн рублей. На данные цели из бюджета республики выделено свыше 338 млн рублей.

Подрядная организация планирует завершить работы в декабре 2028 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми женщину судили за гибель восьми собак (подробнее)