Коми вошла в топ-10 регионов России с самым доступным жильем. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным на май 2026 года, в Коми семье, чтобы накопить на квартиру, потребуется 3 года и 2 месяца. В мае 2025 года семье приходилось копить на жилье всего 2,3 года.

Как сообщают аналитики РИА Рейтинг, средняя стоимость квартиры площадью 60 квадратных метров на май 2026 года в республике составила 4,8 млн рублей. В рейтинге регионов РФ по доступности жилья Коми заняла восьмую строчку, а следом идут Сахалинская область и Хабаровский край.

Лидирующие позиции заняли Мурманская область, ХМАО - Югра, НАО, ЯНАО, Магаданская область и Чукотский автономный округ. Чтобы накопить на двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров, семьям с одним ребенком необходимо менее трех лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми женщину судили за гибель восьми собак (подробнее)