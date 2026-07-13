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НовостиОбщество13 июля 2026 15:00

В Коми ввезли более 4 тонн ягод под контролем Россельхознадзора

Специалисты проверили партию подкарантинной продукции
Источник:kp.ru
В Коми ввезли более 4 тонн ягод под контролем Россельхознадзора. Фото: управление Россельхознадзора по Коми.

В Коми ввезли более 4 тонн ягод под контролем Россельхознадзора. Фото: управление Россельхознадзора по Коми.

В июле 2026 года специалисты Североморского межрегионального управления Россельхознадзора проверили партию подкарантинной продукции из Кыргызской Республики. В Коми поступили 400 кг свежей клубники и 3 856 кг малины.

Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора Коми, продукция сопровождалась фитосанитарным сертификатом и международной товарно-транспортной накладной. Специалисты провели документарную проверку, осмотр транспорта и досмотр ягод. Образцы направили на лабораторные исследования.

Экспертиза показала, что карантинных объектов нет, продукция полностью соответствует фитосанитарным требованиям России. Получателю выдали акт контроля, и Россельхознадзор разрешил выпуск ягод на рынок.

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