В Сыктывкаре 17-летнюю девушку будут судить за покушение на сбыт наркотиков.

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17-летняя жительница Сыктывкара обвиняется в покушении на незаконный сбыт запрещенных веществ в составе организованной группы. Подробности рассказали в СУ СКР по Коми.
По данным следствия, в апреле подросток незаконно приобрела запрещенное вещество в крупном размере с целью последующей реализации. Довести до конца задуманное она не смогла, так как ее задержали оперативники. Наркотическое средство изъято из незаконного оборота.
Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.
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