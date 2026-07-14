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НовостиОбщество14 июля 2026 8:30

В Сыктывкаре 17-летнюю девушку будут судить за покушение на сбыт наркотиков

В скором времени дело рассмотрит суд
Источник:kp.ru
В Сыктывкаре 17-летнюю девушку будут судить за покушение на сбыт наркотиков.

В Сыктывкаре 17-летнюю девушку будут судить за покушение на сбыт наркотиков.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

17-летняя жительница Сыктывкара обвиняется в покушении на незаконный сбыт запрещенных веществ в составе организованной группы. Подробности рассказали в СУ СКР по Коми.

По данным следствия, в апреле подросток незаконно приобрела запрещенное вещество в крупном размере с целью последующей реализации. Довести до конца задуманное она не смогла, так как ее задержали оперативники. Наркотическое средство изъято из незаконного оборота.

Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.

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