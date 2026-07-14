В Коми более тысячи пациентов получили компенсацию проезда в больницы. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года в Коми более тысячи тяжелобольных жителей региона получили компенсацию расходов на проезд в медучреждения. Об этом сообщил Минтрудсоц республики.

Право на возмещение стоимости проезда в обе стороны имеют все проживающие в республике граждане с онкологическими диагнозами. Компенсация предоставляется при обращении в медучреждения, где оказывается специализированная онкологическая помощь.

С прошлого года расширены условия получения поддержки. В течение календарного года компенсируется стоимость не более четырех поездок на автобусе, поезде или речном транспорте. В период распутицы возмещаются расходы на авиаперелет по тарифу экономкласса. Также предусмотрена компенсация затрат при использовании личного или наемного транспорта.

В 2026 году мерой поддержки воспользовались 982 онкопациента. На эти цели из бюджета направлено более 5 млн рублей.

Также право на возмещение проездных расходов имеют люди с инвалидностью, нуждающиеся в процедурах программного гемодиализа и перитонеального диализа. В 2026 году обратились 112 человек. На данные цели из бюджета республики выделено 11,1 млн рублей.

Обратиться за компенсацией можно в центры соцзащиты по месту жительства, МФЦ или через портал «Госуслуги».

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