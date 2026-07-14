В Сыктывкаре подросток бросил мотоцикл и сбежал от инспекторов ДПС

В столице Коми сотрудники ДПС отстранили от управления 17-летнего водителя мотоцикла. Подробности рассказали в пресс-службе ГАИ Коми.
Внимание сотрудников ДПС привлек мотоциклист, который в районе дома № 63 по улице Пушкина ехал на мотоцикле по тротуару. Инспекторы ГАИ попытались его остановить, но он бросил мотоцикл в пешеходной зоне и скрылся.
После того, как сотрудники ГАИ переместили ТС на спецстоянку, водитель самостоятельно явился для его возврата. В результате проверки установлено, что за рулем двухколесной техники находился 17-летний подросток, который водительского удостоверение не имеет и ранее не получал.
В отношении парня составлены административные материалы. Мать несовершеннолетнего пояснила, что мотоцикл принадлежит ей, но сын взял без разрешения ключи и поехал кататься, она не знала, так как была на работе. Собранные материалы переданы на рассмотрение в комиссию ПДН.
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