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НовостиПроисшествия14 июля 2026 11:00

В Коми покупатель случайно выстрелил в кассира из сигнального пистолета

Мужчина задержан
Источник:kp.ru
В Коми покупатель случайно выстрелил в кассира из сигнального пистолета.

В Коми покупатель случайно выстрелил в кассира из сигнального пистолета.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В одном из сетевых магазинов в Усть-Вымском районе сработала охранно-пожарная сигнализация. На место незамедительно Росгвардии незамедлительно прибыла на место происшествия.

В пресс-службе ведомства рассказали, что в магазине росгвардейцам кассир пояснила, что покупатель доставал из сумочки кошелек и случайно привел в действие спусковое устройство «Сигнал охотника» от чего произошел выстрел светошумовым патроном. Кассир получила рваную и поверхностную рану лобной области.

35-летний мужчина был задержан и передан в полицию. В настоящее время проводится проверка.

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