В Коми за полгода ввели в эксплуатацию 1 401 квартиру. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В январе-июне 2026 года в Коми введена в эксплуатацию 1 401 квартира общей площадью 106,6 тысячи квадратных метров. Это на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Комистат, годом ранее за шесть месяцев в республике было построено 1 352 квартиры площадью 108,8 тысячи кв.м. Таким образом, объем ввода жилья сократился менее чем на 2,5 тысячи квадратных метров.

Основной объем строительства приходится на частных застройщиков. Из общего числа введенных квартир 651 была в домах, построенных населением. На долю индивидуального жилья пришлось 65,4 тысячи квадратных метров (61% от общего объема).

Темпы индивидуального строительства снизились на 13,3%. В первом полугодии 2025 года население построило 742 квартиры площадью 75,5 тысячи кв.м.

В сельской местности Коми с начала года введено 38,4 тысячи квадратных метров жилья. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 44,5 тысячи квадратных метров.

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