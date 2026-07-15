В Коми осудят мужчину за гибель девочки-подростка от запрещенного вещества. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Воркуте осудят 50-летнего мужчину, обвиняемого в вовлечении несовершеннолетней в систематическое употребление спиртосодержащей продукции и одурманивающих веществ. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.

По версии следствия, обвиняемый неоднократно приобретал для 16-летней девочки алкоголь и одурманивающее вещество. В апреле в его автомобиле она употребила запрещенное средство, после чего потеряла сознание. Девушку госпитализировали, однако спасти ее не удалось - медики констатировали смерть от острого отравления токсическими газами.

Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. В скором времени дело рассмотрит суд.

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