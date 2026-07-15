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НовостиОбщество15 июля 2026 10:00

В Коми спасатели выезжали на помощь мужчине, пытавшемуся переплыть реку Усу

Однако помощь не потребовалась
Источник:kp.ru
В Коми спасатели выезжали на помощь мужчине, пытавшемуся переплыть реку Усу.

В Коми спасатели выезжали на помощь мужчине, пытавшемуся переплыть реку Усу.

Фото: Нина ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вчера, 14 июля, сотрудникам Усинского противофонтанного аварийно-спасательного отряда «СПАС-Коми» поступил сигнал о тонущем мужчине. Горожанин попытался переплыть реку Усу в районе несанкционированного пляжа у Ленинградского причала, однако на середине пути выбился из сил.

Как сообщает ИА «Комиинформ», мужчина, достигнув середины русла, был вынужден остановиться на отмели, где вода доходила ему до груди. Оттуда он подал сигналы о помощи, сообщив, что не может самостоятельно вернуться на берег.

Спасатели незамедлительно выехали на место. Однако их помощь не потребовалась, так как после десятиминутного отдыха на отмели пловец восстановил силы и самостоятельно добрался до берега.

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