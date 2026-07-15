В Коми пожарные спасли из горящего дома 83-летнего пенсионера.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Вчера, 14 июля, в Воркуте произошел пожар в жилом по улице Авиационной. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС по РК.
Пожар был ликвидирован на площади семи квадратных метров. Сотрудники МЧС спасли из горящего дома 83-летнего пенсионера, еще восемь жильцов дома были эвакуированы.
По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Сейчас устанавливаются все детали случившегося.
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