Жителя Сыктывкара оштрафовали за ложное признание в убийстве из-за ссоры с женой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Эжвинец заплатит штраф за ложный вызов в полицию с признанием в убийстве женщины. Об этом сообщает Эжвинский районный суд Коми.

Инцидент произошел 24 мая. Находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, мужчина позвонил в полицию и сообщил оператору, что убил женщину. На вызов незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. При проверке признаков преступления обнаружено не было.

В ходе разбирательства нарушитель пояснил, что поссорился с женой и, обидевшись, решил разыграть ее таким звонком. Суд признал его виновным и оштрафовал на 1 100 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В трех районах Коми объявили чрезвычайную пожароопасность (подробнее)