В Сыктывкаре арестовали мать за склонение дочери к самоубийству. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

46-летней жительнице Сыктывкара предъявлено обвинение в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетней дочери, ее истязании, незаконном лишении свободы и склонении к совершению самоубийства. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Коми.

По данным следствия, обвиняемая причиняла дочери физические и психические страдания, применяла насилие и препятствовала ее свободному передвижению. Не выдержав жестокого обращения, девочка ушла из дома и обратилась за помощью. На основании ее собственного заявления несовершеннолетняя была помещена в социально-реабилитационное учреждение.

В настоящее время обвиняемая находится под стражей. В скором времени дело рассмотрит суд.

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