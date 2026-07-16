Пенсионер из Сыктывкара добился компенсации за перелет в Хургаду. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура помогла 76-летнему пенсионеру из Сыктывкара компенсировать проезд в Хургаду. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчина обратился в уполномоченный орган с заявлением для компенсации расходов, затраченных на оплату проезда к месту отдыха и обратно. Данная мера предусмотрена законом для пенсионеров, проживающих в северных регионах.

До Казани и обратно пенсионер добирался на личном автомобиле, а перелет по маршруту Казань - Хургада - Казань осуществил чартером зарубежной авиакомпании, что стало причиной отказа в удовлетворении заявления.

Мировой судья Кутузовского судебного участка Сыктывкара требования прокуратуры удовлетворил и взыскал в пользу заявителя 18,3 тысячи рублей.

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