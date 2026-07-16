В Коми спасатели ищут мужчину, пропавшего на рыбалке. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

13 июля в районе Черного острова на реке Печоре пропал 57-летний мужчина. Его приятель обратился в службу спасения, сообщает ИА «Комиинформ».

По словам приятеля пропавшего, они рыбачили вместе. Товарищ остался ночевать в избушке, а его 58-летний напарник решил порыбачить на лодке. Спустя время он заметил, что судно стоит на якоре посреди реки, но самого рыбака на борту не было.

Сначала мужчина подумал, что приятель спит на дне лодки, и не стал его беспокоить. Однако позже, не заметив признаков движения, забеспокоился и вызвал экстренные службы.

На место происшествия прибыли спасатели «Спас-Коми», которые осмотрели лодку, но она оказалась пуста. Рыбака доставили в Печору, в медицинской помощи он не нуждался.

14 июля спасатели обследовали прибрежную территорию и ближайшие участки берега. На следующий день к поискам подключились следователи, было принято решение обследовать дно реки ниже по течению от места обнаружения лодки. Однако поиски результата не дали.

В настоящее время розыск пропавшего продолжается.

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