Суд Сыктывкара удвоил штрафы владелице арестованного автомобиля. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывкаре суд удвоил штрафы владелице арестованного за долги автомобиля. Подробности рассказали в пресс-службе УФССП по Коми.

Автомобиль «Рено Логан» был остановлен инспектором ГИБДД в ходе совместного рейда с судебными приставами. Как выяснилось, у женщины накопились неоплаченные штрафы за нарушения ПДД, а также другие долги. Судебный пристав наложил арест на транспортное средство и поместил его на спецстоянку.

Желая вернуть машину, женщина оспорила коммунальный долг, чтобы исполнительное производство было окончено, и оплатила штрафы. Автомобиль вернули владелице.

Рассмотрев составленные приставом протоколы, мировой суд удвоил неуплаченные вовремя административные штрафы. Теперь сыктывкарке придется выплатить еще в общей сложности 26 тысяч рублей.

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