В Сыктывкаре простятся с известным историком Александром Поповым. Фото со страницы Ростислава Гольдштейна.

17 июля в 11:00 в Свято-Стефановском кафедральном соборе состоится церемония прощания с выдающимся историком и экс-полпредом президента в Коми Александром Поповым. Автобус отправится от храма на Краснозатонское кладбище в 13:00. Об этом сообщают Администрация и Президиум ФИЦ «Коми научного центра Уральского отделения РАН».

Доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН Александр Попов скончался 14 июля на 74-ом году жизни. Его жизнь была тесно связана с родным краем.

После окончания исторического факультета Сыктывкарского университета Александр Попов прошел путь от учителя в ижемской школе до главного научного сотрудника Института языка, литературы и истории. Ему принадлежат фундаментальные труды по истории Европейского Севера, включая академическое издание «История Коми».

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