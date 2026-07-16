Жители Коми стали реже брать кредиты наличными. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В июне банки выдали жителям Коми 16,4 тысячи кредитов наличными на общую сумму 2,9 млрд рублей. Если сравнивать с предыдущим месяцем, показатель снизился на 5% - 14,3 тысячи кредитов.

Как сообщает Объединенное кредитное бюро, средний размер займа достиг 180 тысяч рублей, что на 9 тысяч больше, чем месяцем ранее - 171 тысяча рублей. Средний срок займа в июне составил 27 месяцев, увеличившись на один месяц по сравнению с майскими показателями.

Всего за первое полугодие текущего года жители республики оформили 91,3 тысячи кредитов наличными на сумму 15,2 млрд рублей. Средний чек составил 166 тысяч рублей, срок - 27 месяцев.

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