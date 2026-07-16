В Сыктывкаре предпринимателю запретили торговать вейпами у детской спортшколы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Эжвинский районный суд обязал предпринимателя прекратить торговлю табачной и никотиносодержащей продукцией в ТЦ «Эжвинский гостиный двор». Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

В ходе разбирательства суд установил, что в торговой точке осуществлялась продажа сигарет, вейпов и других никотиносодержащих товаров. Объект торговли находится на расстоянии менее ста метров от детской спортивной школы.

Суд обязал предпринимателя прекратить реализацию данной продукции. Кроме того, он должен самостоятельно проинформировать людей о прекращении незаконной деятельности через СМИ.

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