Сегодня в Коми проходит тестовый запуск БПЛА. Фото: администрация Сосногорска.

Сегодня, 17 июля, в районе поселка Пожня под Сосногорском пройдет тестовый запуск беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Запуск организован компанией ООО «Северо-Запад изыскания» в связи с благоприятными погодными условиями. Полет запланирован на высоте до 150 метров и продлится с 10:00 до 15:00.

Для испытаний будет использован беспилотник Supercam SX350F максимальной взлетной массой 13,5 кг. Аппарат принадлежит ООО «Беспилотные системы» и имеет учетный номер 0851i78.

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