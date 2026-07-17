Жителя Коми оштрафовали за ложное сообщение о взрывчатке

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Житель Ухты позвонил в дежурную часть полиции и сообщил о мужчине с коляской, у которого в пакете находится взрывчатое вещество. Подробности рассказали в пресс-службе судов Коми.
В ходе разбирательства мужчина признался, что никакого подозрительного человека он не видел. По его словам, это мог быть сон либо галлюцинация из-за длительного употребления алкоголя.
Мировой судья Чибьюского судебного участка Ухты признал мужчину виновным и назначил штраф в размере 1 000 рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сыктывкарский подросток попался на хулиганстве: он под домашним арестом (подробнее)