Жителя Коми оштрафовали за ложное сообщение о взрывчатке в коляске. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Ухты позвонил в дежурную часть полиции и сообщил о мужчине с коляской, у которого в пакете находится взрывчатое вещество. Подробности рассказали в пресс-службе судов Коми.

В ходе разбирательства мужчина признался, что никакого подозрительного человека он не видел. По его словам, это мог быть сон либо галлюцинация из-за длительного употребления алкоголя.

Мировой судья Чибьюского судебного участка Ухты признал мужчину виновным и назначил штраф в размере 1 000 рублей.

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