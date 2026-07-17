С 20 июля автобусов между Сыктывкаром и Микунем станет меньше. Фото: Нина ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 20 июля изменится расписание автобусов на межмуниципальном маршруте Сыктывкар - Микунь и обратно. Вместо 10 рейсов в одном направлении будет курсировать 8.

Как сообщает Ухтинское АТП, стоимость билетов, в том числе льготных, останется прежней.

Расписание по направлению Сыктывкар - Микунь: 4:30*, 6:00, 8:00, 10:00*, 11:30*, 14:05, 15:30, 17:30*.

Расписание по направлению Микунь - Сыктывкар: 7:20*, 9:00, 11:30, 13:20*, 15:50*, 17:00, 18:30, 20:30.

* - рейсы с автобусами большей вместимости.

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