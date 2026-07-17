В Сыктывкаре осужденный пропагандировал экстремистскую символику в колонии.

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В исправительной колонии № 1 в Сыктывкаре выявлен заключенный, который пропагандировал воровскую идеологию и уголовный образ жизни, а также демонстрировал татуировки с символикой запрещенного в России экстремистского движения.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми, в отношении мужчины возбуждено административное дело. Материалы переданы в Сыктывкарский городской суд.
Кроме того, осужденному объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона о противодействии экстремизму. Ему также разъяснили, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность.
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