В Сыктывкаре осужденный пропагандировал экстремистскую символику в колонии. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В исправительной колонии № 1 в Сыктывкаре выявлен заключенный, который пропагандировал воровскую идеологию и уголовный образ жизни, а также демонстрировал татуировки с символикой запрещенного в России экстремистского движения.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми, в отношении мужчины возбуждено административное дело. Материалы переданы в Сыктывкарский городской суд.

Кроме того, осужденному объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона о противодействии экстремизму. Ему также разъяснили, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность.

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