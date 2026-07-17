В Сыктывкаре задержаны двое мужчин за фиктивную постановку на учет 187 мигрантов. Фото: МВД по Коми.

В Сыктывкаре задержаны двое мужчин, которые в течение нескольких месяцев оформляли поддельные документы для постановки иностранных граждан на миграционный учет. Им удалось незаконно легализовать 187 уроженцев ближнего зарубежья.

Как сообщили в МВД по РК, противоправная деятельность велась с августа 2025 года по май 2026 года. В преступной схеме участвовали гражданин России и гражданин Узбекистана, имеющий вид на жительство в РФ. Злоумышленники изготавливали и подавали в уполномоченный орган поддельные договоры найма нежилых помещений, на основании которых иностранцев ставили на временный учет. В ходе обысков у фигурантов изъяты ноутбук и документы.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Их арестовали. В настоящее время оперативники устанавливают все эпизоды противоправной деятельности и возможных соучастников.

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