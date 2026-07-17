В Коми экс-студент медвуза заплатит более 270 тысяч рублей за нарушение договора. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Прилузский районный суд взыскал с экс-студента Кировского государственного медицинского университета штраф по договору о целевом обучении. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Между университетом и студентом был заключен договор о целевом обучении по специальности «педиатрия». По его условиям, выпускник обязан был отработать три года в соответствии с полученной квалификацией. Однако студент не справился с учебной программой и был отчислен.

Суд удовлетворил иск медицинского университета. С бывшего студента взыскали штраф в размере 261 881 рубль, а также 8 856 рублей судебных расходов.

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