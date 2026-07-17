Прокуратура потребовала уничтожить борщевик в селе Коми. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Усть-Вымского района провела проверку по обращению жителя села Айкино. Мужчина пожаловался на то, что местные власти не принимают мер для борьбы с опасной сорной растительностью.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми, в ходе проверки на территории села был обнаружен борщевик Сосновского. Это растение при контакте представляет угрозу здоровью человека.

Несмотря на требования закона, своевременная обработка и уничтожение опасного растения не проводились. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

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