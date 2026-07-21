Пьяный водитель на «Киа Соренто» попался на трассе под Сыктывкаром.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В утреннее время на третьем километре автодороги «Краснозатонский - Нювчим - Яснэг» инспекторы ДПС остановили автомобиль «Киа Соренто» под управлением 55-летнего жителя Сыктывкара. При общении с полицейскими от мужчины исходил резкий запах алкоголя.
Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, освидетельствование показало 0,383 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении водителя составлен протокол за управление в состоянии опьянения.
Мужчине грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 45 тысяч рублей.
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